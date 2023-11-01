Росстат перенес время публикации статистики 1 ноября на 21:00

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Росстат в среду опубликует статистическую информацию в 21:00 вместо традиционных 19:00 по московскому времени. Соответствующая информация содержится на сайте Росстата.

В пресс-службе ведомства сообщили, что "Росстат вынужден сдвинуть время публикации на 21:00 в связи с техническими сбоями на сайте".

В среду, согласно анонсам, Росстат распространит пять публикаций: доклад о социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2023 года, об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 октября 2023 года, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2023 года, о деловой активности организаций в России в октябре 2023 года, об объеме производства нефтепродуктов с 23 по 29 октября 2023 года и потребительских ценах на них.

Росстат с июня 2020 года публикует статистическую информацию в основном по средам (изредка - по пятницам) в 19:00.