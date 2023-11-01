Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Росстат перенес время публикации статистики 1 ноября на 21:00

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Росстат в среду опубликует статистическую информацию в 21:00 вместо традиционных 19:00 по московскому времени. Соответствующая информация содержится на сайте Росстата.

В пресс-службе ведомства сообщили, что "Росстат вынужден сдвинуть время публикации на 21:00 в связи с техническими сбоями на сайте".

В среду, согласно анонсам, Росстат распространит пять публикаций: доклад о социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2023 года, об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 октября 2023 года, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2023 года, о деловой активности организаций в России в октябре 2023 года, об объеме производства нефтепродуктов с 23 по 29 октября 2023 года и потребительских ценах на них.

Росстат с июня 2020 года публикует статистическую информацию в основном по средам (изредка - по пятницам) в 19:00.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ

Суд отказал следствию в заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Минцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льгот

Минцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льгот

Думе предложили давать вид на жительство только через два года брака с гражданином РФ

ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

"Ростех" нарастил производство танков в семь раз в 2023 году

Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике

Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });