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Госдума приняла закон об изменении системы оплаты отопления в Москве

Госдума приняла закон об изменении системы оплаты отопления в Москве
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, позволяющий московским властям самостоятельно устанавливать особенности расчета оплаты за отопление в части среднемесячного объема потребления тепла.

Согласно закону правительство Москвы сможет определять особенности определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению, исходя из объемов потребления не за один год, а за несколько лет.

"Законопроект подготовлен в целях предотвращения значительного увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги, связанного с годовыми климатическими колебаниями, и, как следствие, недопущения роста социальной напряженности", - говорится в пояснительной записке к закону.

При обсуждении данной инициативы отмечалось, что сейчас допускается один из двух способов оплаты отопления: или только в течение отопительного периода, или равномерно в течение года. В Москве платежи начисляются населению равномерно, исходя из объема потребления тепловой энергии в доме за предыдущий год. При этом случаются и холодные зимы и очень теплые, однако права устанавливать плату за отопление на основании данных о потребленном объеме тепла не за один предыдущий год, а за более длительный период, три или пять лет, сейчас нет.

"Этот закон пытается нивелировать эти скачки", - заявил депутат Госдумы Павел Качкаев при рассмотрении закона в Думе в четверг.

Он отметил, что после принятия этого закона для Москвы возможно распространение этого подхода и на другие регионы России.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Госдума Москва
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