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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Вышел указ о создании "Национального центра исторической памяти при президенте РФ"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации".

Центр создается "в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив".

Руководителем центра назначена сотрудник администрации президента Елена Малышева. Коллегиальным органом управления организации будет наблюдательный совет. Руководитель и члены набсовета центра назначаются президентом.

"Имущество некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в указе.

Правительству поручено к 1 февраля 2024 года передать центру в пользование недвижимость в Москве, а также ежегодно предусмотреть выделение на работу центра субсидий из бюджета через Управделами президента.

Владимир Путин Управделами президента Елена Малышева
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