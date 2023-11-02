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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Путин поручил выделить Камчатке и Мурманской области субсидии на покупку мазута

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, состоявшегося 27 сентября, поручил правительству РФ предоставить за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета дополнительную финансовую помощь бюджетам Камчатского края (в размере 5 млрд рублей) и Мурманской области (в размере 11 млрд рублей) на поддержку теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива мазут, в том числе в целях реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов и его проведению.

Как сообщила пресс-служба Кремля, срок исполнения поручения - 10 ноября.

Кроме того, правительству поручено при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме. Доклад должен быть представлен до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года.

В ходе совещания у президента вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике, в частности, Мурманскую область и Камчатский край.

"Речь идет о том, что в результате повышения биржевых цен они (цены поставки - ИФ) превысили средний уровень, который складывался за прошлые годы. И для регионов это дополнительная бюджетная нагрузка, которую необходимо компенсировать, поскольку, естественно, в тарифах для потребителей эти цены не учтены", - сообщил Новак.

Путин заметил, что для Мурманской области, таким образом, нужно возмещение в объеме 11 млрд рублей, а Камчатке - 5 млрд рублей и спросил у главы Минфина Антона Силуанова, будет ли компенсация.

Тот ответил, что есть несколько вариантов. "Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи, но надо, я согласен, решать системно. Предположим, мы с "удобренщиками" (производителями удобрений - ИФ) приняли системное решение: часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, оставшуюся часть - на экспорт", - отметил министр.

"Или можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов. И можно это делать у тех компаний, которые сейчас получают определенные преференции после тех "маневров" в нефтепереработке, которые предлагает Минэнерго. То есть, чтобы это было не накладно ни для региональных бюджетов, ни для федерального бюджета. Но чтобы оперативно решить вопросы, можно рассмотреть вопрос, конечно, и о какой-то дополнительной финансовой помощи при необходимости, если она востребована у субъектов РФ", - резюмировал Силуанов.

Владимир Путин Камчатский край Мурманская область
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