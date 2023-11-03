Путин заявил, что Россия открыта к совместной работе со странами Евразии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Веронского Евразийского экономического форума заявил, что Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами, сообщает сайт Кремля в пятницу.

"На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры. Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в приветствии главы государства.

Путин отметил, что за минувшие годы форум по праву снискал высокий международный авторитет. "Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных учёных и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства", - подчеркнул президент.

Шестнадцатый Веронский Евразийский экономический форум проходит в Самарканде.