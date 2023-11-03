Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Чувашии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Внедорожник и фура столкнулись в пятницу утром на федеральной трассе в Чувашии, есть жертвы и пострадавший, сообщает телеграм-канал регионального МВД.

По предварительным данным полиции, в 7:20 по московскому времени на 731 км автодороги М7 в Козловском муниципальном округе Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой Scania.

"В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

Уже установлено, что все погибшие - совершеннолетние жители Казани, отмечается в пресс-релизе.