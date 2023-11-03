Подготовку к выставке-форуму "Россия" прошли уже более 1,5 тысячи волонтеров

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу.

"Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтерский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", - сказала Сергунина.

По ее словам, одной из основных задач волонтеров станет навигация гостей и участников, для ее выполнения необходимо уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов.

"В систему подготовки также включены занятия, посвященные технике безопасности и правилам общения с разными категориями посетителей. Например, с детьми или людьми с особенностями здоровья. Кроме того, городским помощникам предстоит знакомить москвичей и туристов с мобильным приложением форума", - отметила Сергунина.

Она уточнила, что в ноябре обучение будет проходить в два этапа: заочный и очный. После дистанционных занятий для волонтеров организуют знакомство и инструктаж на площадке.

"Полученные знания нужно подтвердить на тестировании. По его итогам каждый участник получит сертификат и справочник с основной информацией о событии", - пояснила заммэра.

Она сообщила, что эффективная работа волонтерского корпуса невозможна без подготовки менеджеров и лидеров команд.

"На профильных тренингах они выстраивают взаимодействие друг с другом, обсуждают предстоящую координацию своих групп, детально изучают место проведения и программу мероприятия, делятся управленческим опытом", - сказала Сергунина.