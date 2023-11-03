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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Минобороны предложило сократить период возвращения на службу раненых десантников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ подготовило проект об изменениях в инструкции организации направления военнослужащих, проходящих военные сборы, на медицинское освидетельствование, предусматривающее сокращение сроков возвращения военнослужащих Воздушно-десантных войск на службу после ранения.

Информация о подготовке документа размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа "направлен на сокращение сроков возвращения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выписанных из военно-медицинских организаций (возвратившихся из отпуска по болезни) после ранения (травмы, контузии, увечья), заболевания, на штатные воинские должности" для выполнения боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, участия в боевых действиях, участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами России.

"В рамках реализации федерального закона от 26 февраля 1997 г. 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" отсутствует необходимость освидетельствования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ, для определения категории годности по конкретной военно-учетной специальности", - говорится в сообщении.

Минобороны ВДВ
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