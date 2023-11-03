Минобороны РФ сообщило об уничтожении 274 дронов ВСУ за неделю

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за неделю нейтрализовали 274 украинских беспилотника.

"Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, с начала специальной военной операции уничтожены 8586 украинских дронов.

"В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих", - сообщил Конашенков.

"Только за 1 ноября одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдались 15ь украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сказал представитель Минобороны РФ.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета ВСУ.

Также российские войска сорвали попытки украинских подразделений высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил Конашенков. "На херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск, сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области".

В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств, сказал Конашенков.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.