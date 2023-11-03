Роспотребнадзор расширил перечень индикаторов риска для защиты прав потребителей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Расширен перечень индикаторов риска для товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе "Честный знак", для защиты прав потребителей, сообщает в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"С 3 ноября 2023 года вступает в силу приказ Роспотребнадзора (...), который расширяет перечень индикаторов риска в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей. В документе к четырем действующим добавлены еще 30. Новые индикаторы касаются восьми групп товаров, подлежащих обязательной маркировке с помощью системы "Честный знак"", - говорится в сообщении.

Новые индикаторы касаются, в частности, упакованной питьевой воды, товаров легкой промышленности, молочной продукции, обувных товаров, парфюмерии и фототехники, шин и меховых изделий, уточнили в пресс-службе.

"В случае выявления индикаторов риска Роспотребнадзор может провести внеплановые контрольно-надзорные мероприятия по согласованию с органами прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Так, индикаторами риска по упакованной воде, фототехнике и шубам могут стать дублирование кодов маркировки и наличие непромаркированных товаров.

Для молочной продукции, помимо вышеперечисленных индикаторов, важным является фиксация сведений о реализации просроченной продукции.

Парфюм, обувь и товары легкой промышленности, требующие маркировку, по основным показателям схожи с водой и шубами, но также учитывается срок нахождения товаров в обороте, превышающий два года.

В точках продаж шин индикатором риска станет реализация продукции, на которой отсутствуют коды маркировки или коды повторяются, плюс, если шины находятся в обороте более двух лет или соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза на такие шины не подтверждено.