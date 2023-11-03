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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

МИД направил в ООН уведомление об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия направила в ООН уведомление об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в пятницу в МИД России.

На Смоленской площади напомнили, что 2 ноября вступил в силу федеральный закон Российской Федерации № 508-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

В заявлении МИД отмечается, что в связи с этим в адрес депозитария Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша - направлено послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ.

В МИД РФ подчеркнули, что "Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, продолжает участвовать в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ".

"Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад. Однако в США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ ДВЗЯИ ООН Антониу Гутерреш Сергей Лавров
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