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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Посол ОАЭ принял участие в поднятии флагов перед первым показом ледового шоу Татьяны Навки

Посол ОАЭ принял участие в поднятии флагов перед первым показом ледового шоу Татьяны Навки
Фото: пресс-служба

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве перед началом первого показа ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" состоялась церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 ноября отмечается день флага ОАЭ.

В церемонии принял участие посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"Мне очень приятно, что это грандиозное шоу приурочено к Дню флага ОАЭ. Выражаю благодарность уважаемой Татьяна Навке и ее команде . Поднятие флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов в этот день подчеркивает дружбу и отношения между нашими двумя странами", - сказал посол ОАЭ перед началом шоу.

Мероприятие проходит при поддержке посольства ОАЭ в России.

ОАЭ Татьяна Навка Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
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