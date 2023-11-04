Рейсовый автобус загорелся на трассе в Дагестане

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Автобус загорелся на дороге в Бабаюртовском районе Дагестана, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 3:00 от диспетчера ЕДДС Бабаюртовского района поступила информация о том, что на въезде в н. п. Бабаюрт Бабаюртовского района, на ФАД Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь-Каспийск. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в автобусе находилось 38 человек, в том числе 8 детей.

"Пассажиры сами эвакуировались на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательного подразделении. Трасса не перекрыта, движение осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники.