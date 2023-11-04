Павильон, посвященный российскому образованию, открылся на ВДНХ в рамках выставки "Россия"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов открыли в рамках международной выставки-форума "Россия" павильон, посвящённый российскому образованию, а также передали "ключ знаний" подрастающим поколениям.

"Одной из объединяющих идей для нашей страны является идея науки и технологий. Наука и технологии - одна из движущих сил в производительности, без которой немыслимо динамичное развитие страны (...) Здесь, рядом с экспозицией министерства просвещения, по соседству, как и в жизни, образование и наука неразрывно связаны, наша большая экспозиция, посвященная Десятилетию науки и технологии", - сказал Фальков в ходе церемонии.

В свою очередь Кравцов пригласил гостей выставки посетить павильон просвещения, где "каждый из вас может найти что-то интересное: познакомиться с тем, как работает в школе кванториум, технопарк, с нашими федеральными, лучшими в мире центрами -"Артек" "Орленок", "Океан" и "Смена"".

Кравцов также сообщил, что с 7 ноября откроется иммерсивная выставка "Мое просвещение", "где вы окунетесь в прошлое, увидите реальные достижения нашей страны в области образования, которыми мы вправе гордиться сегодня, и заглянем в будущее".

Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, в павильоне до 12 апреля будет работать иммерсивная экспозиция. Отдельно будут организованы пространства "Кванториум", "Точка роста", "IT-куб", "Школьный спортзал". Также все желающие смогут посетить зоны федеральных детских центров "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса" и поучаствовать в мастер-классах по интересующим направлениям - от программирования до рисования.

В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что главной целью интерактивной экспозиции "Десятилетие науки и технологий" является возможность рассказать о достижениях и перспективах отечественной науки и вовлечь молодое поколение в сферу исследований и разработок. Площадка включает 14 тематических залов, рассказывающих о том, как наука даёт ответы на большие вызовы, и описывающих ключевые приоритеты научно-технологического развития России.

В организации выставки принимали участие ведущие российские вузы и научные организации, а также высокотехнологичные компании.