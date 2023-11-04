Военные РФ поразили в Черниговской области арсенал ракетного вооружения ВСУ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, сбито 43 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.