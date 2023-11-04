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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Песков сообщил о прогрессе в вопросе заложников с гражданством РФ в Газе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россия сохраняет контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта по вопросу освобождения заложников, есть определенный прогресс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России. Решение требует согласования позиций нескольких сторон", - сказал Песков журналистам на полях марафона "Знание" в Москве.

Российские дипломаты, отметил он, продолжают эту работу. "Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы все-таки граждане России были освобождены", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков Знание
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