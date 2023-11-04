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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Более 405 тыс. россиян приняли участие в Дне народного единства

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили правопорядок и безопасность на праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня жители РФ отмечают День народного единства. В 1 134 населенных пунктах нашей страны состоялось порядка 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 405,6 тыс. человек", - сказала Волк журналистам в субботу.

По словам представителя МВД, порядок и безопасность на праздничных концертах, акциях и фестивалях обеспечивали более 12,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций и членов общественных организаций правоохранительной направленности.

"Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", - добавила Волк.

Ирина Волк Министерство внутренних дел Российской Федерации
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