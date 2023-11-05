МЧС РФ доставит в Египет гуманитарную помощь для населения Газы
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Два спецборта МЧС РФ доставят в Египет более 60 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства.
Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
"Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет. Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - говорится в сообщении.
В составе груза: продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.