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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

МЧС РФ доставит в Египет гуманитарную помощь для населения Газы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Два спецборта МЧС РФ доставят в Египет более 60 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства.

Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет. Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - говорится в сообщении.

В составе груза: продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Египет Ил-76 МЧС сектор Газа
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