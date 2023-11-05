На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск - Керчь выделят 611 млн руб

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2023 году 611,1 млн рублей на ускоренное финансирование строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск - Керчь, сообщается на сайте правительства.

"В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск - Керчь будет выделено 611,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства.

"Из общей суммы 321,1 млн пойдёт на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань в Краснодарском крае. Остальная часть средств - 290 млн рублей - будет направлена на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы, что позволит избежать пробок и снизить аварийность на этом участке", - говорится в сообщении.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 ноября.