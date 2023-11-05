Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

Пресс-секретарь президента России констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Для встречи президентов РФ и США должны вызреть необходимые условия, а также нужно обоюдное желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в телеграмм-канале.

Песков подчеркнул, что Путин "неоднократно заявлял, что готов к любым контактам".

"Вот это сворачивание всего базиса двусторонних российско-американских отношений произошло по инициативе американцев. Поэтому, как минимум, глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двухсторонних отношений. Тогда будут вызревать условия для такой встречи", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас отношения между США и Россией "на нуле".

"Я бы сказал даже ниже нуля. Но все равно, поскольку Америка и мы несем особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему бы мы ни проявляли должно внимания раньше, сейчас на это реагируем абсолютно непримиримо", - добавил он.

По мнению Пескова, "это чувствуется по настрою президента (РФ) и тем командам, которые он дает".