Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

Пресс-секретарь президента России констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле

Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Для встречи президентов РФ и США должны вызреть необходимые условия, а также нужно обоюдное желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в телеграмм-канале.

Песков подчеркнул, что Путин "неоднократно заявлял, что готов к любым контактам".

"Вот это сворачивание всего базиса двусторонних российско-американских отношений произошло по инициативе американцев. Поэтому, как минимум, глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двухсторонних отношений. Тогда будут вызревать условия для такой встречи", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас отношения между США и Россией "на нуле".

"Я бы сказал даже ниже нуля. Но все равно, поскольку Америка и мы несем особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему бы мы ни проявляли должно внимания раньше, сейчас на это реагируем абсолютно непримиримо", - добавил он.

По мнению Пескова, "это чувствуется по настрою президента (РФ) и тем командам, которые он дает".

Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск - Керчь выделят 611 млн руб

На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск - Керчь выделят 611 млн руб

ПВО сбила над Керчью 13 из 15 крылатых ракет ВСУ, одна ракета повредила российский корабль

Более 405 тыс. россиян приняли участие в Дне народного единства

Более 405 тыс. россиян приняли участие в Дне народного единства

Что произошло за день: суббота, 4 ноября

Крикалев исключил появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции

Крикалев исключил появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции

ПВО сработала в районе судостроительного завода в Крыму

Песков сообщил о прогрессе в вопросе заложников с гражданством РФ в Газе

Суд арестовал блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве

Суд арестовал блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве
Выставка-форум "Россия"

Патрушев заявил о гарантированной безопасности РФ благодаря стратегическому оружию

Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала Казанской иконы

Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала Казанской иконы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });