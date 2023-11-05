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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Выставку-форум "Россия" в первый день посетили более 190 тысяч человек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Почти 200 тыс. человек посетили выставку-форум "Россия" в день ее открытия.

"Гостями международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тысяч человек - это рекорд для ВДНХ. Выставка стартовала в День народного единства на ВДНХ в Москве. 4 ноября на выставке состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации", - говорится в сообщении организаторов.

Первым мероприятием стал масштабный флешмоб: посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ.

"В ходе стартового дня работы гастрономического фестиваля "Россия - территория вкуса" повара и рестораторы представили гостям блюда кухонь народов России", - уточняется в сообщении.

Там говорится, что открылись экспозиции всех 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы прошел марафон "Знание".

"Завершился первый день выставки шоу "Портал в будущее", в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская", - сообщается в релизе.

Там отмечается, что 5 ноября на площадке выставки состоится гала-концерт "Роза Ветров - Достижение России", на котором выступят юные таланты со всей России, и концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil" и Seville.

"Подробную информацию о событиях можно найти на официальном сайте выставки. Ежедневно там проходят более 500 экскурсий, на них также можно записаться на сайте в разделе "Афиша", - говорится в сообщении.

Посещение выставки бесплатное, а отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация, уточняется в релизе.

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