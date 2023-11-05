На ВДНХ начался гастрономический фестиваль в рамках выставки-форума “Россия”

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Гости выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут посетить гастрономический фестиваль, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ стартовал юбилейный 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России". Он продлится до 12 апреля 2024 года. В его программе более 100 мероприятий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны", - сказала Сергунина.

По ее словам, главной площадкой фестиваля станет новое пространство на ВДНХ "Дом российской кухни", расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.

"Фестиваль - часть большой программы выставки "Россия". На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием", - отметила Сергунина.

Она также рассказала, что команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей из 63 регионов предложат попробовать свои местные блюда и научат их готовить. В меню бурятская, дальневосточная, донская, поморская, сибирская и другие кухни, старинная русская уличная еда (например, калачи и пирожки), северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.

"До 14 января на фестивале будут выступать популярные фольклорные ансамбли и музыканты, в том числе знаменитые бабушки из Бураново, звонарь Таштыпского Христорождественского храма София Горбунова, коллективы из Архангельска и Камчатского края. После новогодних каникул запланированы тематические программы: Дни Арктики, "Масленица - 2024", "Пир Пирогов", "Свадебные столы народов России", "Пять морей, три океана" и другие", - сообщила Сергунина.

Она заметила, что по окончании выставки в пространстве "Дом российской кухни" будет на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь, сцена для мастер-классов и спектаклей, дегустационное пространство "Библиотека вкусов России".