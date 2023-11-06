Минобороны РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили шесть атак вооруженных сил Украины на купянском направлении в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

Конашенков завил, что потери украинской армии составили: до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал он.

По данным представителя военного ведомства, общие потери армии Украины на данном направлении составили: до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, два автомобиля.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области", - заявил Конашенков.

"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал он.

На херсонском направлении российские военные предотвратили за сутки пять попыток высадки подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, заявил Конашенков.

Он сообщил, что в результате боевых действий потери ВСУ за сутки составили до 130 военнослужащих, три автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", - сказал Конашенков.

Как заявил представитель Минобороны РФ, российскими военными в течение суток перехвачены два снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 23 беспилотника ВСУ в Луганской, Донецкой народных республиках и Запорожской области.

Конашенков сказал, что с начала специальной военной операции российскими военными уничтожены 8669 украинских беспилотников.