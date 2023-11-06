Совет Думы предложит отклонить законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя в пластике

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании во вторник намерен предложить парламенту отклонить принятый в первом чтении законопроект, который вводит запрет на производство и оборот в РФ алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов в любой пластиковой таре, а также вводит обязательную маркировка стеклотары.

Документ (№1069677-7) был внесен в парламент группой сенаторов в декабре 2020 г. и принят в первом чтении в январе 2021 г.

Закон о государственном регулировании алкоголя дополнялся положениями о запрете производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов в полимерной потребительской таре либо в упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или из иного полимерного материала. Исключение - алкоголь, ввозимый в РФ в магазины беспошлинной торговли, и алкоголь в таре объёмом менее 50 мл.

Закон об основах регулирования торговой деятельности дополняется новеллой об обязательном нанесении на стеклотару, которая производится в РФ, специального клейма, которое позволит идентифицировать его изготовителя.

В заключении комитета по экономической политике на законопроект говорится, что содержащиеся в законопроекте требования к потребительской таре отсутствуют в технических регламентах Таможенного союза, в связи с чем законопроект может вступать в противоречие с законом о техническом регулировании, в соответствии с которыми не включенные в технические регламенты требования к продукции не могут носить обязательный характер.

Комитет обращает внимание, что с 1 января 2024 года вступают в силу технический регламент Таможенного союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), в котором отсутствуют предлагаемые законопроектом требования к потребительской таре, в связи с чем целесообразность принятия законопроекта теряет свою актуальность.