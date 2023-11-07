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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Глава детдома в Иркутске осуждена за сокрытие случаев насилия

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Иркутска признал виновной в превышении полномочий директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба суда во вторник.

Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. До вступления приговора в силу женщине изменена мера пресечения с запрета определенных действий на арест. Она осуждена по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что двое воспитанников этого центра подверглись насилию со стороны другого, сообщило региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, узнав о первом случае, директор центра не сообщила о нем в профильное министерство и правоохранительные органы, чтобы избежать негативной оценки своей работы. Обоим детям не было оказано педагогической, психологической и медицинской помощи. Кроме того, женщина убедила подчиненного написать докладную с искаженными и недостоверными сведениями.

Прокуратура региона сообщила, что воспитанник совершил в отношении младшего ребенка насильственные действия сексуального характера. Поскольку меры после первого случая приняты не были, от действий воспитанника в дальнейшем пострадал еще один ребенок.

Уголовное преследование воспитанника центра было прекращено, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Иркутск
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