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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Сенатором от Калмыкии назначен Байир Путеев

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного хурала Калмыкии на заседании во вторник проголосовали за наделение полномочиями сенатора заместителя председателя республиканского парламента Байира Путеева, сообщает Народный хурал Калмыкии.

"Большинством голосов Народный хурал Республики Калмыкия назначил своего представителя в Совет Федерации. Кандидатура Байира Путеева была предложена спикером парламента и поддержана депутатами", - говорится в сообщении.

С 2022 года Путеев занимал руководящие должности в калмыцком региональном отделении партии "Единая Россия". В начале октября был назначен заместителем председателя Народного хурала Калмыкии седьмого созыва, руководителем фракции единороссов в парламенте.

Калмыкия
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