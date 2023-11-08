Глава Росавиации упрекнул "Новапорт" в качестве содержания аэропорта Мурманска

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Дмитрий Ядров выразил недовольство качеством содержания аэропорта Мурманска со стороны его оператора - компании "Новапорт".

"Новапорт" там не проводит никаких видов работ, и аэропорт действительно деградирует", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации, отвечая на реплику сенатора от Мурманской области Константина Долгова о состоянии аэродромной инфраструктуры в Мурманске.

"Нужно с оператором там тоже поработать - и субъекту, и безусловно, нам. Но у меня складывается такое ощущение - делается все для того, чтобы этот аэропорт был закрыт, - сказал Ядров. - Это их обязанность - оператора аэропорта, "Новапорта" - заниматься поддержанием действующей взлетно-посадочной полосы".

К "Новапорту" "есть претензии", поддержал его Долгов.

Аэропорт Мурманска - международный аэропорт федерального значения. Имеет пассажирский терминал площадью 7500 кв. м с пропускной способностью около 200 пассажиров в час на вылет, сказано на сайте "Новапорта". В июне этого года сообщалось, что АО "Аэропорт "Мурманск" заключило контракт на строительство нового терминала внутренних воздушных линий за 3,9 млрд руб. Пассажиропоток мурманского аэропорта в январе-августе этого года составил 958 тыс. человек, что на 11% выше показателя 2022 года.

"Новапорт" управляет сетью региональных аэропортов в РФ, принадлежит структурам предпринимателя Романа Троценко.