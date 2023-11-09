Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Тульская область представила свои знаменитые бренды на выставке "Россия"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Роспись пряников и филимоновской игрушки можно совершить на стенде Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба облправительства.

"Ежедневно на стенде Тульской области проводятся мастер-классы как по традиционным промыслам - роспись пряников и филимоновской игрушки, так и тематическим. В Доме российской кухни туляки презентовали уникальный торт из пастилы и пряника", - говорится в сообщении.

В универмаге российских брендов представлено более 30 наименований товаров-участников программы "Сделано в Тульской области".

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, благодаря интерактивному функционалу стенда посетители могут совершить виртуальную пешеходную экскурсию по улице Металлистов и Музейному кварталу, "полет" на воздушном шаре над малыми городами региона, записать легендарное гагаринское "Поехали!" в микрофон "Октавы".

"Со стендом региона и выставкой познакомились первые 400 тульских студентов. По отзывам ребят, их впечатляет ее масштаб в целом и то, как на ней выделяется Тула - Оружейная столица России. По инициативе губернатора Алексея Дюмина в региональной представлен тренажер ЗРПК "Панцирь-С1". Реализация этого проекта стала возможной благодаря содействию КБП", - отметила Соломатина.

Также в день старта выставки в Туле был открыт памятник самовару. Участие в церемонии приняла министр культуры России Ольга Любимова. Это стало возможным благодаря телемосту, организованному на стенде Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что открытие выставки "Россия" стало большим событием, за время работы выставки ее смогут посетить миллионы россиян и иностранцев.

Глава региона поручил проработать организованные выезды детских и молодежных коллективов, активистов ТОС и сельских старост на выставку, в том числе - с подшефной территории Мариуполя, отмечается в сообщении.

Выставка "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года.

Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Региональные авиакомпании просят продлить ресурс 50-летних Ан-24 и Ан-26

Что произошло за день: среда, 8 ноября

Глава Росавиации упрекнул "Новапорт" в качестве содержания аэропорта Мурманска

Депутаты начали работу над поправками по регулированию езды на электросамокатах

Депутаты начали работу над поправками по регулированию езды на электросамокатах

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Кабмин РФ предложил повысить пошлину за выдачу загранпаспорта на 20% с 1 января

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });