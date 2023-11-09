Тульская область представила свои знаменитые бренды на выставке "Россия"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Роспись пряников и филимоновской игрушки можно совершить на стенде Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба облправительства.

"Ежедневно на стенде Тульской области проводятся мастер-классы как по традиционным промыслам - роспись пряников и филимоновской игрушки, так и тематическим. В Доме российской кухни туляки презентовали уникальный торт из пастилы и пряника", - говорится в сообщении.

В универмаге российских брендов представлено более 30 наименований товаров-участников программы "Сделано в Тульской области".

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, благодаря интерактивному функционалу стенда посетители могут совершить виртуальную пешеходную экскурсию по улице Металлистов и Музейному кварталу, "полет" на воздушном шаре над малыми городами региона, записать легендарное гагаринское "Поехали!" в микрофон "Октавы".

"Со стендом региона и выставкой познакомились первые 400 тульских студентов. По отзывам ребят, их впечатляет ее масштаб в целом и то, как на ней выделяется Тула - Оружейная столица России. По инициативе губернатора Алексея Дюмина в региональной представлен тренажер ЗРПК "Панцирь-С1". Реализация этого проекта стала возможной благодаря содействию КБП", - отметила Соломатина.

Также в день старта выставки в Туле был открыт памятник самовару. Участие в церемонии приняла министр культуры России Ольга Любимова. Это стало возможным благодаря телемосту, организованному на стенде Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что открытие выставки "Россия" стало большим событием, за время работы выставки ее смогут посетить миллионы россиян и иностранцев.

Глава региона поручил проработать организованные выезды детских и молодежных коллективов, активистов ТОС и сельских старост на выставку, в том числе - с подшефной территории Мариуполя, отмечается в сообщении.

Выставка "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года.