Самолет Ан-26 вернулся в аэропорт Якутска из-за проблем с шасси

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Организована проверка в связи с возвращением пассажирского самолета в аэропорт Якутска из-за неполадок с шасси, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Самолет Ан-26 следовал по маршруту Якутск - Саскылах. По предварительным данным, экипаж сообщил, что не закрылась передняя створка (люк) шасси, при этом сама стойка шасси была убрана. В связи с этим принято решение о возврате в аэропорт Якутска", - говорится в сообщении.

На борту находилось 28 пассажиров, посадка совершена в штатном режиме. Пострадавших нет.

В настоящее время готовится резервное воздушное судно для выполнения рейса.

Якутская транспортная прокуратура по данному инциденту проводит проверку.