Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Самолет Ан-26 вернулся в аэропорт Якутска из-за проблем с шасси

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Организована проверка в связи с возвращением пассажирского самолета в аэропорт Якутска из-за неполадок с шасси, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Самолет Ан-26 следовал по маршруту Якутск - Саскылах. По предварительным данным, экипаж сообщил, что не закрылась передняя створка (люк) шасси, при этом сама стойка шасси была убрана. В связи с этим принято решение о возврате в аэропорт Якутска", - говорится в сообщении.

На борту находилось 28 пассажиров, посадка совершена в штатном режиме. Пострадавших нет.

В настоящее время готовится резервное воздушное судно для выполнения рейса.

Якутская транспортная прокуратура по данному инциденту проводит проверку.

Якутск Ан-26 Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасатели вылетели на поиски пропавшего на Чукотке Ан-2

Спасатели вылетели на поиски пропавшего на Чукотке Ан-2

Связь с самолетом Ан-2 потеряна на Чукотке

Севший на мель вблизи Сахалина танкер обездвижен из-за поломки главного двигателя

Танкер из Приморья сел на мель рядом с Сахалином

Физлица в октябре нарастили покупку валюты втрое - до 121 млрд рублей

"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов

"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов

ЦБ назвал главным фактором укрепления рубля рост продажи валюты экспортерами

Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для авиапрома на 484 млрд рублей

Что произошло за день: четверг, 9 ноября

Россия прекращает действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Россия прекращает действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });