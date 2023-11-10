Ушла из жизни дублер Терешковой Валентина Пономарева

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Дублер первой женщины-космонавта Валентина Пономарева скончалась на 91-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, в 1963 году Пономарева готовилась по программе первого женского космического полета на корабле "Восток-6" в группе вместе с Терешковой, Ириной Соловьёвой и Жанной Ёркиной, а в июне стала вторым дублером пилота "Востока-6" Терешковой.

В 1969 году из-за расформирования женской группы Пономарева была отчислена из отряда космонавтов.

Прощание с Пономаревой состоится 11 ноября в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха, сообщили в "Роскосмосе".