Неделя культуры Тульской области пройдет на выставке-форуме "Россия"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Интерактивные и театрализованные программы, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов будут предложены гостям стенда Тульской области на международном форуме-выставке "Россия" в рамках региональной Недели культуры, сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

"С 11 по 17 ноября гостей ВДНХ на тульском стенде будут ждать интерактивная программа тульского экзотариума "Животные символы", театрализованная программа "Карта Тулы" проекта "Россия в деталях", программа "Тульская вечерка" с исполнением песен под тульскую гармонь, гусли, балалайку и калюку", - говорится в сообщении.

Также запланированы мастер-классы от тульских музеев, в фотозоне будут работать ростовые куклы Гармонь и Самовар.

Кроме того, в открывшемся в 75-м павильоне ВДНХ "Универмаге" посетители могут познакомиться с тульскими брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов.

"Все желающие могут купить там пряники, самовары, пастилу, филимоновскую игрушку и многое другое", - отмечается в сообщении.

Также на территории ВДНХ в Доме российской кухни работает корнер Тульской области, где можно попробовать традиционные блюда региона.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.