Суд арестовал имущество 9 экс-руководителей Кросна-банка на 1,2 млрд руб. у каждого

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября при рассмотрении жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество девяти бывших руководителей московского Кросна-банка на сумму 1,2 млрд рублей у каждого.

Как следует из постановления суда, размещенного на сайте, суд арестовал имущество бывших председателя правления банка Ольги Щербаковой, членов правления Елены Дмитриевой, Дмитрия Смирнова, Валерии Саттаровой и Ольги Хасановой, а также бывших членов совета директоров Артема Кузнецова, Светланы Ганыч, Юрия Смирнова и Натальи Филатовой.

Ранее сообщалось, что АСВ в августе подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти экс-руководителей Кросна-банка.

Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет более 1,1 млрд рублей.

Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и иные сделки. Кроме того, при наличии у банка признаков банкротства председатель правления Щербакова "не предпринимала своевременных мер по прекращению деятельности организации, что повлекло невозможность удовлетворения требований кредиторов финансовой организации в полном объеме", отмечалось в сообщении агентства.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кросна-банка 12 августа 2022 года.

В пресс-релизе регулятора говорилось, что Кросна-банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, банк допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"C 2019 года Кросна-банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. При этом кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж", - сообщал ЦБ.

Банк России также аннулировал лицензию Кросна-банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

ЦБ РФ 31 октября 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка банкротом. В декабре того же года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ.

Девятый арбитражный апелляционный суд 13 июня 2023 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 марта при рассмотрении иска Кросна-банка признал законным отзыв у него ЦБ РФ лицензии на осуществление операций.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Кросна-банк по итогам 2021 года занял 272-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, на 1 августа 2022 года банк занимал 290-е место в банковской системе РФ.

По состоянию на март 2021 года у банка не было контролирующего собственника. Акции были распределены среди группы физлиц.