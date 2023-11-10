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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Естественная убыль населения РФ за январь-сентябрь снизилась на 24%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-сентябре 2023 года сократилась на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 352,3 тыс. человек против 463,5 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Число родившихся за девять месяцев 2023 года снизилось на 3,2% - до 953,2 тыс. детей с 984,8 тыс. за январь-сентябрь прошлого года.

Число умерших в РФ за девять месяцев 2023 года сократилось на 9,86% - до 1 млн 305,5 тыс. человек с 1 млн 448,3 тыс. человек за аналогичный период 2022 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 млн 042 тыс. 675 человек в 2021 году.

В результате, по оперативным данным Росстата, население России ("без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям") на начало 2023 года уменьшилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года.

Росстат
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