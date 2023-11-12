Россия начнет военно-техническое сотрудничество ещё с шестью странами Африки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия может заключить соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) еще с шестью африканскими странами, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"В Африке 54 государства. На сегодняшний день мы имеем соглашения с 30 государствами и на очереди еще шесть (...) Итого будет 36. Это практически охватывает большую часть африканского континента", - сказал Фомин в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

При этом Фомин отметил, что, "как правило, заключаются соглашения в области военного сотрудничества, и это соглашение живет не одно". "Оно имеет параллельно еще ряд других соглашений на государственном или межведомственном уровнях", - сказал Фомин.