Путин встретится с сотрудниками избиркомов и примет участие в культурном форуме

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с сотрудниками избирательных комиссий страны, сообщил в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Также на следующей неделе Путин будет участвовать в международном культурном форуме, который пройдет в Петербурге.

Кроме того, в планах Путина совещание с членами Совета безопасности страны, говорится в телеграм-канале.