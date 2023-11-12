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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Несколько поездов под Мичуринском задержали из-за подозрительного предмета

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Несколько составов были задержаны в Тамбовской области после того, как подозрительный предмет был обнаружен в вагоне пассажирского поезда №28 сообщением Москва-Симферополь, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня на станции Мичуринск-Воронежский в вагоне пассажирского поезда №28 сообщением Москва-Симферополь был обнаружен подозрительный предмет. После проведения необходимых оперативных действий сотрудниками правоохранительных органов поезд отправлен по назначению с задержкой на 1 час 1 минуту", - говорится в сообщении.

Какой именно предмет был обнаружен, пресс-служба не уточнила.

Также на разное время были задержаны еще три пассажирских поезда: №103 Адлер - Москва, №265 Санкт-Петербург - Москва и №29 Санкт-Петербург - Белгород.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО рассказали, что пассажирский поезд сообщением Москва-Симферополь был остановлен в Тамбовской области из-за подозрительного предмета, найденного в мусорной корзине в одном из вагонов.

"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск произвели обследование пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, где в мусорной корзине одного из вагонов был обнаружен подозрительный предмет. В ходе проведенной проверки представляющих опасность для граждан предметов не обнаружено", - сказали журналистам в управлении в воскресенье.

По данным полиции, состав останавливали на станции Мичуринск-Воронежский.

На время обследования подозрительный вагон оцепили, а пассажиров эвакуировали.

Тамбовская область
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