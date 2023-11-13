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Электронные студенческие билеты могут начать оформлять на "Госуслугах" с 2024 года

Электронные студенческие билеты могут начать оформлять на "Госуслугах" с 2024 года
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры предложило предлагает ввести с 2024 года оформление на портале госуслуг электронного студенческого билета, зачетной книжки и других документов, подтверждающих обучение в вузе.

"Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом электронный студенческий не отменяет обычный, и студент может одинаково пользоваться обоими документами, добавили в министерстве.

Проект соответствующего постановления Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году. Воспользоваться онлайн-документами смогут студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты, уточняется в сообщении.

Предполагается, что по электронному документу можно будет покупать билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт; посещать культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам; проходить на территорию университета.

"Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на "Госуслугах"",- говорится в сообщении.

Минцифры Госуслуги
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