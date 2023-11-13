Вильфанд прогнозирует зимнюю погоду в Москве и области к выходным

В пятницу ожидается снег, но снежного покрова не будет

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Переход среднесуточной температуры через 0 градусов произойдет в столичном регионе в четверг, таким образом в Москву придет зима, дневные температуры с пятницы будут отрицательными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.

"16 ноября произойдёт знаковое событие - температура понизится всего-навсего на 3-3,5 градуса по отношению к той температура, которая сейчас. Но самое главное, что произойдет переход среднесуточной температуры через 0 градусов. А это и есть то пороговое значение, которое характеризует приход зимы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник в Москве еще будет теплая погода, температура ночью будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, а днем от плюс 3 до плюс 5, по области до плюс 6. Таким образом, по словам Вильфанда, температура будет выше нормы на 4 градуса. В течение дня будет облачно и осадки в виде дождя, но также не исключен и мокрый снег, добавил он.

"Изменения погодных условия произойдет в среду, когда ветер будет переменных направлений. Уже ночные температуры от нуля до плюс 2, по области до минус 2. А днем плюс 2 плюс 4, п области до минус 1. Поэтому осадки, небольшой дождик и мокрый снег, они уже могут создавать гололедиц", - отметил научный руководитель Гидрометцентра России.

Наиболее значимые изменения погоды произойдут в четверг, 16 ноября, уточнил Вильфанд. В Москве ночные температуры будут от минус 1 до плюс 1 градуса, а на севере Москвы и области до минус 4. Дневная температура - от минус 2 до плюс 2 градусов. В течение дня прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, возможна небольшая гололедица, сообщил он.

"И дальше уже понижение температуры. В пятницу небольшой снег, температура ночью от минус 6 до минус 1. И дневная температура тоже отрицательная - от минус 3 до нуля, а по области до минус 6. Ветер будет северный. Возможен небольшой снег, но это будет крупа, снег не ляжет еще", - добавил он.

В предстоящие выходные благодаря повышению давления в столичном регионе прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков, "даже солнышко будет", уточнил научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, температура ночью прогнозируется от минус 8 до минус 3, а днем от минус 6 до минус 1 градуса. Таким образом, к выходным температура понизится на 8-10 градусов, заключил Вильфанд.