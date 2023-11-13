Банк России намерен контролировать организацию продаж экосистем

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк России наблюдает за развитием экосистем на финансовом рынке, в том числе за соблюдением принципов конкуренции и справедливых подходов к организации продажи услуг потребителям, сообщил глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на круглом столе, где обсуждалось участие страховщиков в экосистемах.

Он согласился с тем, что клиент привязан к экосистеме сильнее, чем к отдельному игроку на финрынке. "Мы это учитываем. Если будем видеть негативные практики привязывания клиента или навязывания услуг, вынуждены будем реагировать", - отметил он, добавив, что пока такого рода ограничений нет, игроки выстраивают свою деятельность свободно.

Разница с точки зрения финансовой устойчивости между работой банка или страховщика и экосистемы, организованной вокруг лицензированного банка или страховщика, должна быть минимальной, считает Смирнов. Клиент, пришедший на площадку за услугой, не задумывается о финансовой устойчивости того или иного участника, контроль за лицензированными компаниями Центробанком хорошо налажен. Более сложная часть вопроса, по его мнению, связана с порядком вхождения клиента в экосистему и аспектами организации продажи услуг.

"Для клиента важно, насколько сложно войти в систему, организация продажи, насколько правильно обуславливать получение одних услуг получением других. Необходимо, чтобы была конкуренция между экосистемами, а также внутри самих экосистем, чтобы, к примеру, не потребовалось жертвовать банковским обслуживанием, чтобы получить страховую услугу. Центр тяжести здесь даже не на стороне финансовой устойчивости, а на стороне защиты интересов клиента", - считает Смирнов.

При этом он отметил, что Банк России следит за развитием экосистем на финансовом рынке. "Невозможно отрицать развитие экосистем - это равносильно утверждению, что Земля плоская. ЦБ в целом использует консервативный подход, хотя в ряде случаев готов поддерживать некоторые инициативы, в том числе это демонстрируется в докладе о совмещении видов деятельности", - продолжил Смирнов (для страховщиков речь идет о совмещении профильной деятельности с дилерской, а также с деятельностью УК с определенными ограничениями - ИФ).

Генеральный директор СК "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов в свою очередь заявил, что экосистема, основанная на горизонтальных связях, предпочтительнее жестко интегрированной вертикальной системы. "Мы верим в то, что ни регулятор, ни акционер не могут заставить клиента покупать то, что ему неинтересно, - сказал он. - Кто бы ни был партнером в экосистеме, сервис должен быть максимально качественным, тогда его будет выбирать потребитель".

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием" Руслан Вестеровский напомнил, что основой новой стратегии Сбербанка, рассчитанной до 2026 года, заявлен принцип "человекоцентричности", с учетом этого будут формироваться и стратегии по индустриям, перечень услуг будет только расширяться. Экосистема Сбербанка использует синергию, что позволяет в одном месте предложить клиенту набор услуг, который нужен ему сегодня на максимально комплементарных условиях и без переплаты, считает Вестеровский.

Решение о построении экосистемы вокруг своей компании принял "Страховой дом ВСК", сообщил генеральный директор ВСК Александр Тарновский. В компании разрабатывается новая стратегия с четырьмя ключевыми направлениями развития бизнеса. "Работать будем в четырех направлениях - это авто, дом, здоровье и бизнес", - продолжил он.

"Сегодня доля вклада страхования в ВВП России очень сильно отличается от вклада в ВВП на других международных рынках. Например, в развивающихся странах этот показатель составляет около 3%, в США - 8%, в Южной Корее - 13%, а у нас в России пока 1,2%. Наш рынок перспективный, он может вырасти кратно по объему совокупных страховых премий", - сказал Тарновский. По его мнению, экосистемы позволяют увеличить охват страхованием потребителей, страховщикам обеспечивают лидерские позиции, для клиентов расширяют доступность и разнообразие услуг, при этом работа экосистем повышает страховую культуру населения в целом.

Со своей стороны президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев отметил как важнейшую веху этого года появление на портале Госуслуг сервиса удаленного урегулирования убытков по европротоколу в ОСАГО. В перспективе и мобильные приложения страховщиков могут не только помогать со страховыми выплатами, но и с выбором ремонтных станций, автозапчастей, с заказом лекарств и других услуг, считает Уфимцев.

"Отлично, что передовые страховщики развивают и продвигают цифровые направления бизнеса, развивают экосистемы, но я также рад, что есть страховые компании, которые в глубинке в состоянии продавать бумажные полисы. Главное, чтобы проданных полисов было как можно больше", - сказал он, добавив, что большого успеха добиваются те страховщики, которые смогли построить экосистему не только для внешних клиентов, но также для сотрудников и своих страховых агентов.