Один человек ранен при сбросе взрывчатки с БПЛА в Курской области
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство.
"Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.
Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Мужчина доставлен в Глушковскую ЦРБ.