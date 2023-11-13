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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Один человек ранен при сбросе взрывчатки с БПЛА в Курской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

"Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Мужчина доставлен в Глушковскую ЦРБ.

Роман Старовойт Курская область
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