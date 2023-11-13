Эксперты за девять месяцев выявили 10,4 тысячи фишинговых сайтов, нацеленных на россиян

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Киберпреступники стали реже использовать российский хостинг для размещения мошеннических сайтов, нацеленных на пользователей из России, говорится в пресс-релизе F.A.С.С.T. (ранее Group-IB).

За счет этого затраты хакеров на обслуживание фишинговых ресурсов могли вырасти, поскольку расходы на хостинг за рубежом в среднем дороже в 1,5 раза, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В январе-сентябре 2023 года F.A.С.С.T. выявила 10,4 тысячи фишинговых сайтов, целью которых являются пользователи из России; год к году их количество выросло на 5%.

Для привлечения жертв злоумышленники используют фишинговые ресурсы под видом онлайн-сервисов, банков, служб доставки, соцсетей и почтовых сервисов.

По данным компании, число сайтов, для размещения которых использовались российские серверы, сократилось на 53%. В качестве альтернативы хакеры стали чаще пользоваться услугами хостинговых сервисов в Нидерландах и США.

Руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. Иван Лебедев связывает замедление темпов использования российского хостинга киберпреступниками с улучшением работы по выявлению и блокировке мошеннических сайтов профильными регуляторами и организациями.