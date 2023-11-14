Россия предложит Индии совместно создать легкий танк

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" предложит индийской стороне проект по созданию легкого танка с привлечением местных партнеров, заявил глава компании Александр Михеев.

"В настоящее время успешно сотрудничаем с индийскими государственными и частными предприятиями, совместно выходим на тендеры министерства обороны Индии с учетом всех требований локализации производства", - заявил Михеев "Интерфаксу" в рамках Dubai Airshow 2023.

"Планируем вместе с партнерами предложить легкий танк, который будет совместно разработан на базе имеющегося в России и Индии технологического задела", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Он отметил, что в настоящее время компания "обсуждает ряд проектов по взаимодействию в рамках совместных разработки и производства стрелкового оружия, бронетехники, авиации, боеприпасов" с партнерами по всему миру.