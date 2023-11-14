Омские бренд-шефы на выставке "Россия" представят чалдонское блюдо "Грибятница"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В день Омской области 16 ноября бренд-шефы региона проведут на выставке "Россия" на ВДНХ гастрономическое представление, приготовив традиционные блюда сибирской и чалдонской кухонь, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Гостей удивят изысканными сибирскими блюдами и напитками. Для подготовки программы бренд-шефам удалось собрать воедино множество рецептов блюд из сибирской глубинки и секреты чалдонской кухни", - говорится в сообщении.

В частности, состоится презентация чалдонского блюда "Грибятница". Другие блюда в пресс-службе не назвали, но отметили, что "особый секрет каждого блюда кроется в его ингредиентах, тщательно подобранных из местных, в том числе фермерских, продуктов и дикоросов, сохраняющих в себе все самые лучшие оттенки природы и вкусы жителей Прииртышья".

По словам президента Ассоциации омских кулинаров Светланы Галкиной, команду будут представлять бренд-шефы нескольких известных ресторанов Омска.

Гастропредставление будут сопровождать песни и хороводы чалдонов из села Крестики Оконешниковского района области в исполнении фольклорно-этнографический ансамбля "Новая деревня" под руководством Олеси Сидорской.

Также пройдет выставка чалдонской культуры: крестинского костюма и традиционного ковроткачества.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, в том числе "Движение первых", "Россия - страна возможностей", Российское общество "Знание" - всего 131 экспозиция.

Дни Сибирского федерального округа будут проходить с 16 до 21 ноября.

Главным экспонатом на стенде Омской области (названном "Омск - ты просто космос!") стал макет ракеты-носителя "Ангара А5", которую производят в Омске.

В день Омской области 16 ноября художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко, являющийся рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как автор самой маленькой в мире книги, планирует завершить работу над своей новой микроминиатюрой, посвященной выставке, - моделью "Ангары" в игольном ушке, а стронгмен Михаил Шивляков намерен установить очередной мировой рекорд (предыдущий рекорд омский силач установил в августе, подняв трактор "Беларус" весом 543 кг в упражнении "становая тяга" четыре раза).

Еще одним ярким событием станет баттл квартетов народных инструментов между коллективом "Байкал-квартет" Иркутской областной филармонии и ансамблем "Тарские ворота" омской филармонии, которые будут "состязаться" друг с другом в исполнении произведений различных музыкальных жанров: народной музыки, фолка и джаза.

Совместное выступление также готовят симфонические оркестры Иркутской и Омской филармоний.