Набсовет ТОР "Заречный" поддержал предложение о расширении границ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет территории опережающего развития "Заречный" в Пензенской области в ходе выездного заседания одобрил предложения АО "Атом-ТОР" по расширению границ этой зоны. Набсовет рекомендовал направить проект заявки в Минэкономразвития России, сообщается на сайте "Атом-ТОР".

"ТОР "Заречный" развивается с 2018 года и сегодня набрала достойную динамику", – отметил гендиректор "Атом-ТОР" Николай Пегин. Он рассказал, что в настоящее время там реализуют проекты 13 резидентов, вложено 891,4 млн руб. инвестиций, создано 284 рабочих места.

Предложенное расширение границ включает 71 новый участок общей площадью 119 га. Это позволит реализовать десять проектов как уже действующих, так и потенциальных резидентов: объем планируемых инвестиций составит 2,9 млрд руб., будет создано еще 416 новых рабочих мест. Совокупные поступления налогов в бюджеты всех уровней оцениваются в 34,9 млрд руб.

В числе планируемых проектов – организация производств запчастей для железнодорожного транспорта, стройматериалов, биотехнологической продукции, глубокой переработки картофеля, осей прицепного оборудования, деревообрабатывающего производства и металлообработки, токарных патронов, запорной арматуры нефтегазового сектора и развитие IT-технологий.