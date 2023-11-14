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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Путин поручил изучить идею упрощенного приема в гражданство отличников дальневосточных вузов

Путин поручил изучить идею упрощенного приема в гражданство отличников дальневосточных вузов
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность расширения процедуры упрощенного приема в гражданство РФ на выпускников всех вузов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, получивших диплом с отличием.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре.

В частности, правительству поручено "рассмотреть вопрос о распространении процедуры приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, действующей в отношении получивших диплом с отличием выпускников образовательных организаций высшего образования, на всех выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа", говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря 2023 г.

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