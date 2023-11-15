Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в Кузбассе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрирован в Кемеровской области в ночь на среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:20 мск во вторник находился примерно в 38 км севернее Кемерово.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,7 балла по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.