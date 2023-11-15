"Роскосмос" рассекретил документы о полете космического корабля "Буран"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" к 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" опубликовал рассекреченные документы о программе этого полета, о многоразовой транспортной космической системе МТКС-О и транспортном ракетно-космическом комплексе "Буран-Т".

15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель сверхтяжелого класса "Энергия" с многоразовым кораблем "Буран", который в автоматическом режиме дважды облетел Землю и совершил посадку на аэродроме Юбилейный на Байконуре.

Среди опубликованных документов - программа первого полета корабля "Буран", утвержденная и подписанная главным конструктором проекта многоразовой транспортной космической системы (МТКС) Игорем Садовским в 1977 году. В программу включены основные принципы, принятые при разработке проекта, типовые программы полета и основные нештатные ситуации.

В программе основной целью полета названа отработка и проверка в реальных условиях функционирования корабля на участках выведения его на орбиту и спуска с посадкой на посадочном комплексе.

"Эти два участка, на которых проверяются режимы совместного полета ракеты-носителя и корабля, довыведения корабля на опорную орбиту, реализации схода с орбиты, полета в атмосфере Земли, спуска и посадки, являются наиболее напряженными для начального этапа летных испытаний орбитального корабля многоразового использования", - отмечается в программе.

Данные о функционировании орбитального корабля в полете предполагалось собирать с семи наземных и пяти плавучих измерительных пунктов, спутника-ретранслятора "Альтаир", а также девяти пунктов пристартового измерительного комплекса и средств посадочного комплекса корабля.

В программе представлены схема выведения "Бурана" на орбиту и его возвращения на Землю, участки полета корабля над поверхностью планеты и районы падения при аварии на различных этапах.

Судя по документам, вероятность возникновения аварийной ситуации на участке спуска и посадки имела самый высокий показатель среди всех этапов полета и составляла 0,229%. При этом на данном этапе исключалось падение корабля на территории США, Канады, Азии (без СССР), Австралии и Латинской Америки.

В опубликованной части пояснительной записки к техническому проекту представлены наименования разделов и подразделов, в числе которых, состав и общие характеристики многоразовой космической системы, возможность создания тяжелых ракет-носителей на базе МТКС и сравнение космической системы "Буран" с американской системой Shuttle.

В части рассекреченных данных представлена информация о многоразовой транспортной космической системе МТКС-О, грузовых транспортных аппаратах и системы "Буран-Т", с помощью которой планировалось выводить полезную нагрузку на орбиту.

"Роскосмос" опубликовал также фотографии двигателя первой ступени ракеты-носителя "Энергия" РД-170 в цехе сборки, а также двигателей РД-0120, которые использовались в качестве двигателя второй ступени "Энергии". Также гриф секретности снят с фотографий комплекса сборки первого летного корабля "Буран" и ракеты-носителя "Энергия".

Кроме того, среди документов продемонстрирована схема орбитальной станции "Мир" с пристыкованным к ней многоразовым кораблем и представлены характеристики авиационных средств транспортировки комплекса на базе самолетов ЗМ-Т (ВМ-Т) "Атлант" и Ан-225 "Мрия".