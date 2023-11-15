Маркировку одежды в РФ с 1 апреля 2024 года расширят на новые категории товаров

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Система прослеживаемости товаров "Честный знак" с 1 апреля 2024 года будет распространена в РФ на новые категории продукции легкой промышленности в сегменте одежды. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.

Согласно документу, с 1 апреля 2024 года маркироваться будет верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров.

Маркировка товаров "Честным знаком" осуществляется для проверки их подлинности и предполагается нанесение специального кода.

Обязательная маркировка одежды через систему "Честный знак" стартовала в РФ с 1 января 2021 года. Категории, подлежащие маркировке, указаны в распоряжении правительства РФ №792-р и постановлении №1956 (сейчас туда включены пальто и полупальто, трикотажные блузы, предметы одежды из натуральной кожи, постельное белье, также маркировка распространяется на шубы и обувь).