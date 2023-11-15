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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"Росатом" выдал разрешение на II этап постройки энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" выдал АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации) разрешение на II этап строительства энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), сообщила пресс-служба станции.

"Получение данного документа регламентировано Градостроительным кодексом Российской Федерации и дает право приступить к строительно-монтажным работам по 67 объектам капитального строительства блока №8", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как уточняет пресс-служба ЛАЭС, на строительной площадке станции ведутся работы подготовительного периода: строители уже вырыли котлован под ядерный остров энергоблока №7 и продолжают устройство котлована под его турбинный остров.

"После получения в декабре текущего года самого важного документа – лицензии на сооружение ядерных установок – работы на площадке развернутся в полную силу. В пиковый период они будут производиться более чем на 150 зданиях и сооружениях", - добавила пресс-служба.

"Основной период строительства восьмого энергоблока начнется в 2025 году. В этом же году запланирована первая ключевая операция – бетонирование фундаментной плиты здания реактора. В соответствии с "дорожной картой" энергоблок №8 Ленинградской АЭС должен быть введен в эксплуатацию в 2032 году, энергоблок №7 – почти на два года раньше", - цитирует директора ЛАЭС Владимира Перегуду пресс-служба.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) – действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) – в 2020 году. Энергоблоки №7 и №8 ВВЭР-1200 ЛАЭС в перспективе станут замещающими мощностями для энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.

Росатом Ленинградская АЭС
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