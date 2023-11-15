Правительство решило строить все объезды городов с привлечением внебюджетных средств

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве поставили задачу строить все обходы городов в России с привлечением внебюджетных средств, заявил на Российской транспортной неделе вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что уже есть ряд региональных концессий. Например, подъездную дорогу к трассе М-12 со стороны Альметьевска построят на федеральные, частные и региональные средства.

"Появится еще 150 км новых платных дорог", - подчеркнул Хуснуллин.

Он считает, что за счет внебюджетных источников строительство и ремонт дорог ускорится.

На этом же мероприятии вице-премьер заявил, что внебюджетные средства начнут привлекать к дорожному строительству в ближайшие пять лет, и добавил, что ближайшие "год-два мы переживем". Кроме того, дорожная отрасль не потеряла деньги, несмотря на сложности, добавил Хуснуллин.